Хачанов вышел в финал ВТБ Кубка Кремля
Россиянин Карен Хачанов вышел в финал теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает «Советский спорт».
В полуфинале Хачанов одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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В финале Хачанов сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.
Теннис. ВТБ Кубок Кремля. Полуфинал
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3