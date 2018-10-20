Мамаев посетил храм «Бутырки» и попросил передать ему часы

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев начал устраивать свой досуг в следственном изоляторе «Бутырка», сообщает «Интерфакс».

Футболист успел посетить храм, который находится на территории СИЗО, а также обратился к администрации учреждения с просьбой позволить его родным передать часы.

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«Это довольно распространенная просьба среди заключенных, так как в СИЗО все происходит по расписанию, но при этом иметь часы запрещено», — подчеркнул ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам секретаря ОНК, полузащитник «горожан» и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подали заявки на посещение спортзала.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и Мамаев переведены в обычные камеры из карантинных.