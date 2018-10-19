Адвокат прокомментировал решение суда не отпускать Мамаева под домашний арест

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что решение суда отклонить апелляцию по мере пресечения футболиста не стало неожиданностью.

«Мы изначально были готовы к такому решению. Безусловно, относимся с уважением и готовы его принять, а потом и обжаловать. Надеюсь, что мера пресечения будет изменена, и уголовное преследование будет прекращено в связи с полной непричастностью Мамаева к хулиганству в той версии, в которой его сейчас излагает следствие», — цитирует Бушманова Sport24.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Александру Кокорину было сделано замечание во время заседания.