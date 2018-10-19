Адвокат прокомментировал решение суда не отпускать Мамаева под домашний арест
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что решение суда отклонить апелляцию по мере пресечения футболиста не стало неожиданностью.
«Мы изначально были готовы к такому решению. Безусловно, относимся с уважением и готовы его принять, а потом и обжаловать. Надеюсь, что мера пресечения будет изменена, и уголовное преследование будет прекращено в связи с полной непричастностью Мамаева к хулиганству в той версии, в которой его сейчас излагает следствие», — цитирует Бушманова Sport24.
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.
Ранее сообщалось, что Александру Кокорину было сделано замечание во время заседания.