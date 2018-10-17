Адвокат Пака прокомментировал обвинения в адрес Мамаева и Кокорина

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Адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака Роман Удунян заявил, что чиновник не отказывался от обвинений в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Чемпионат».

Защитник потерпевшего подчеркивает, что у Пака остались претензии, с которыми он изначально выступил в суде.

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«Я могу только опровергнуть слова о том, что Денис Пак готов идти на примирение, у всех потерпевших остались все претензии, которые были изначально. Данная статья вообще не предусматривает примирения, и никто на него не пойдёт. Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинен», — рассказал Удунян.

Также он подтвердил, что чиновник в равной степени обвиняет всех участников нападения.

«Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии. Остальных деталей очной ставки я рассказать не могу, но все претензии Пака остаются», — заключил защитник.

Ранее адвокат полузащитника «горожан» Игорь Бушманов отметил, что его подопечный не причастен к эпизоду с дракой с главой Минпромторга.