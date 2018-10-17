Адвокат Мамаева опроверг информацию об обвинениях по статье «Побои»

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью «Газете.ру» опроверг информацию об обвинениях в сторону футболиста.

Защитник утверждает, что в отношении полузащитника «горожан» не было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои».

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«Появившаяся в СМИ информация о том, что Мамаеву предъявили обвинения по статье «Побои», недостоверна. Никаких обвинений Павлу не предъявлялось, в том числе и в рамках уголовного дела о «Побоях», — подчеркнул Бушманов.

Были ли совершены насильственные действия, будет известно только после заключения судебно-медицинских экспертиз.

«Следствие еще будет продолжать изучение произошедшего. Нужно дождаться заключения судебно-медицинских экспертиз. Они подтвердят, были ли это побои или какой-либо другой вред здоровью: он может быть легкой, средней тяжести. Поэтому в данный момент обвинения никому из фигурантов дела не предъявлялись», — заключил адвокат.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

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