WADA проведет аудит РУСАДА в декабре

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11-12 декабря проведет аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 11-12 декабря, сообщает ТАСС.

В соответствии с дорожной картой РУСАДА до середины января должно успешно пройти аудит, чтобы соответствовать кодексу WADA, которое восстановило российское агентство в правах на особых условиях.

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Также РУСАДА необходимо дать WADA доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года. Если эти условия не будут выполнены, то российское агентство может вновь лишиться статуса.

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