Халеп снялась с турнира ВТБ Кубок Кремля

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Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась принимать участие в турнире ВТБ Кубок Кремля, сообщает «Советский спорт». со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первая ракетка мира должна была стартовать во втором круге матчем против россиянки Анастасии Павлюченковой. Теперь румынку заменит гречанка Валентини Грамматикопулу.

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Сообщается, что Халеп жаловалась на боли в спине, а потому до сих пор не уверена, сможет ли принять участие на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA).

Халеп в нынешнем сезоне выиграла три турнира в одиночном разряде — Отрытый чемпионат Франции, турниры в Шеньчжене и Монреале.

Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг ВТБ Кубка Кремля.