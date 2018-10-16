Кокорин летом 2016 года мог перейти в «Арсенал»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что Александр Кокорин имел вариант перехода в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.

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Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в «Зенит». Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с «Динамо».

«Арсенал» хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру «канониров». Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. «Арсенал» вышел на «Динамо» чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.

Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер», — сказал Кобелев.

Сейчас Кокорин находится под стражей по обвинению в избиении нескольких людей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался относительно условий, в которых предстоит жить футболисту после переселения из карантинной камеры.