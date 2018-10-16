Хабиб Нурмагомедов отказал в интервью Юрию Дудю
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, сообщает «Чемпионат.Com».
По информации источника из команды бойца, сначала Нурмагомедов принял предложение, однако затем передумал. Интерью должно было состояться перед поединком против ирландца Корона Макгрегора.
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6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца, а представители Хабиба напали на Конора.
Ранее сообщалось, что Макгрегор предложил Нурмагомедову $15 млн за реванш.