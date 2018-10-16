Лучший игрок ЧМ-2018 назвал пятерых претендентов на «Золотой мяч»

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич назвал главных претендентов на «Золотой мяч», сообщает Sport24.

Лучший игрок чемпионата 2018 года в России включил в список нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» и защитника «Реала» Рафаэля Варана.

Ранее защитник немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар заявил, что его партнер по национальной команде Варан заслуживает получения «Золотого мяча».