Ибрагимович встретился со спасенными из пещеры в Таиланде детьми
Нападающий команды «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович встретился с игрокам юниорской футбольной команды, которые были спасены из пещеры на севере Таиланда в июле 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча произошла на американском телешоу Эллен Дедженерес.
«Думал, что это я смелый, но эти дети и эта команда еще смелее. Они показали настоящую командную работу, проявили терпение и верили. Вероятно, это лучшая команда в мире», — сказал Ибрагимович.
Шведский форвард подарил детям футболки, мячи и билеты на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS.
Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могли выбраться наружу.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович считает себя лучшим футболистом MLS.