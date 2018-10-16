Ибрагимович встретился со спасенными из пещеры в Таиланде детьми

<img src="//img.gazeta.ru/files3/936/11702936/-pic905-895x505-87576.jpg">

Нападающий команды «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович встретился с игрокам юниорской футбольной команды, которые были спасены из пещеры на севере Таиланда в июле 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Встреча произошла на американском телешоу Эллен Дедженерес.

Реклама

«Думал, что это я смелый, но эти дети и эта команда еще смелее. Они показали настоящую командную работу, проявили терпение и верили. Вероятно, это лучшая команда в мире», — сказал Ибрагимович.

Шведский форвард подарил детям футболки, мячи и билеты на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS.

Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могли выбраться наружу.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович считает себя лучшим футболистом MLS.