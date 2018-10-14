Россиянин Алоян проиграл Тете и не смог выйти в полуфинал WBSS
Российский боксер Миша Алоян проиграл представителю ЮАР Золани Тете в поединке за выход в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг, сообщает ТАСС.
Тете одержал победу единогласным решением судей. Поединок прошел в Екатеринбурге.
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За выход в финал Тете поспорит с победителем пары Райан Бернетт — Нонито Донэр.
Это поражение стало для 30-летнего Алояна первым в профессиональной карьере.
В качестве почетных гостей на поединке присутствовали боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и боксер Мурат Гассиев.
Ранее сообщалось, что Александр Поветкину посоветовали провести еще несколько боев.