Россиянин Алоян проиграл Тете и не смог выйти в полуфинал WBSS

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Российский боксер Миша Алоян проиграл представителю ЮАР Золани Тете в поединке за выход в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг, сообщает ТАСС.

Тете одержал победу единогласным решением судей. Поединок прошел в Екатеринбурге.

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За выход в финал Тете поспорит с победителем пары Райан Бернетт — Нонито Донэр.

Это поражение стало для 30-летнего Алояна первым в профессиональной карьере.

В качестве почетных гостей на поединке присутствовали боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и боксер Мурат Гассиев.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкину посоветовали провести еще несколько боев.