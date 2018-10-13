«Милан» может отказаться от трансфера хавбека «Зенита» из-за высокой цены

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Руководство итальянского «Милана» все еще намерено приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на грядущий трансфер хавбека «Фламенго» Лукаса Пакеты, сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, основной проблемой для «Милана» является высокая стоимость 24-летнего аргентинца. По имеющимся данным, «Зенит» потребует у итальянского клуба около €25 млн за своего полузащитника.

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«Милан» сейчас находится под пристальным вниманием со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, поэтому может отказаться от этого трансфера.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Паредес принял участие в 10 встречах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. «Милан» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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