В Госдуме назвали «жуткой гопотой» Кокорина и Мамаева

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов поделился мнением об инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Кокорин и Мамаев были заключены судом под арест в СИЗО «Бутырка» сроком на два месяца по обвинению в хулиганстве. В результате устроенных ими дебошей в центре Москвы пострадали водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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«Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это все. Не знаю, что к этому еще можно добавить. Это смесь головокружения от успеха и отсутствия воспитания», — заявил Старшинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом с участием Кокорина и Мамаева.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Кокорина и Мамаева могут ждать бомжи, наркоманы и пьяницы.