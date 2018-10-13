Загитова стала героиней аниме в японском игровом шоу

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Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в японском игровом шоу Taiiku-kai TV, сообщает «Советский спорт».

Видеозапись с кадрами из шоу с участием Загитовой опубликовано в фан-сообществе олимпийской чемпионки в инстаграме.

16-летняя Загитова предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ – главной героини аниме Puella Magi Madoka Magica.

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Ожидается, что шоу выйдет в эфир 20 октября на канале TBS в YouTube.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко посоветовал Загитовой выучить четверные прыжки.