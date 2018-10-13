Загитова стала героиней аниме в японском игровом шоу
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в японском игровом шоу Taiiku-kai TV, сообщает «Советский спорт».
Видеозапись с кадрами из шоу с участием Загитовой опубликовано в фан-сообществе олимпийской чемпионки в инстаграме.
16-летняя Загитова предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ – главной героини аниме Puella Magi Madoka Magica.
Ожидается, что шоу выйдет в эфир 20 октября на канале TBS в YouTube.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко посоветовал Загитовой выучить четверные прыжки.
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Алиночка приняла участите в японском игровом шоу Taiiku-kai TV, которое выйдет в эфир 20 октября на канале TBS источник: Алина queen of Ice �� #alinazagitova #алиназагитова #magiarecord #laracroft #teamtutberidze #teamzagitova #madoka #madokakaname #zagitova #загитова