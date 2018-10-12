Чемпион UFC в двух весах Кормье завершит карьеру через два боя

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой и тяжелой категориях Даниэль Кормье планирует закончить карьеру через два боя, сообщает «Советский спорт».

Третьего ноября Кормье сразится с Дерриком Льюисом. После этого он намерен провести последний бой в начале 2019 года.

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«Думаю, считая бой с Льюисом, мне осталось две схватки. Может то, что перед боем с Льюисом у меня нет времени на долгую подготовку, продлит мне карьеру, но сейчас я думаю, что выступлю еще дважды. Второй бой будет в марте и я завершу карьеру.

Самый важный соперник для меня — Джон Джонс, он побил меня дважды. Но больше всего денег принесет бой с Броком Леснаром. Я всегда выбираю более важный бой, но у моей жены может быть другое мнение», — цитирует Кормье MMA Fighting

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