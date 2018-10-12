Бой Хабиба Нурмагомедова стал рекордным по числу платных подписок
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 стал рекордным по числу подписок pay-per-view, сообщает «Советский спорт».
Как передает MMA Fighting, было продано более 2,4 млн подписок.
Второе и третье места по этому показателю занимают бои ирландца Конора Макгрегора против американца Нэйта Диаса в 2016 году (1,6 и 1,65 млн).
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Главным событием турнира UFC 229 стал поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона в среднем весе. Победу в четвертом раунде после удушающего приема праздновал российский боец.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Нурмагомедову машину.