Черышев высказался об аресте Кокорина и Мамаева

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Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил на вопрос о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«О ситуации с Кокориным и Мамаевым ничего не знаю. Мы готовились к матчу. Ничего не могу сказать. Надеюсь, все обойдется для ребят», — цитирует Черышева «Чемпионат.com».

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Встреча Лиги наций между сборными России и Швеции, которая прошла в Калининграде 11 октября, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мачта.

11 октября Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл были арестованы по решению Тверского суда по делу о двух конфликтах, участниками которых они стали. В результате их действий пострадали водитель ведущей Первого канала, а также директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее в Госдуме призвали прекратить травлю Кокорина и Мамаева.