Сборная России сыграла вничью с командой Швеции в Лиге наций
Сборная России сыграла вничью с командой Швеции в матче Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующей встрече сборная России в Сочи примет команду Турции, а Швеция в товарищеском матче сыграет дома со Словакией.
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Ранее экс-тренер сборной Англии сравнил нападающего Артема Дзюбу с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Футбол. Лига наций
Россия — Швеция — 0:0