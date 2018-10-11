«Монако» отправило Жардима в отставку

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Руководство французского «Монако» отправило в отставку наставника команды Леонарду Жардима, сообщает «Советский спорт».

Соотвествующее заявление опубликовано на официальном сайте французского клуба. Одним из преемников является известный экс-нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

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Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. В сезоне-2016/17 команда под руководством португальского специалиста выиграла чемпионат Франции.

В этом сезоне чемпионата Франции «Монако» набрал в девяти турах лишь шесть очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. В Лиге чемпионов команда потерпела два поражения в двух матчах, проиграв на своем поле «Атлетико» (1:2) и уступив в гостях дортмундской «Боруссии» (0:3).

Ранее российский хавбек Александр Головин рассказал о русскоговорящих в составе «Монако».