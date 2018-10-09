Жена Мамаева высказалась о разводе с футболистом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/11889481/C9rv1Y6XsAEpebx-pic905-895x505-36426.jpg">

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана опровергла информацию о том, что подала на развод после скандала с участием ее мужа и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Я не подавала на развод!» — цитирует Мамаеву «Спорт-Экспресс».

Реклама

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.