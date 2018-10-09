Жена Мамаева высказалась о разводе с футболистом
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана опровергла информацию о том, что подала на развод после скандала с участием ее мужа и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
«Я не подавала на развод!» — цитирует Мамаеву «Спорт-Экспресс».
8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».
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