В «Зените» прокомментировали скандал с участием Кокорина и Мамаева

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Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала скандал с участием нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, сообщает «Советский спорт».

«То, что произошло вчера в Москве с участием Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

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Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее в РЖД ответили на слухи о дебоше Кокорина и Мамаева в «Сапсане».