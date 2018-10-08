«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире

Петербургский «Зенит» занимает 19-е в мире место по средней посещаемости домашних матчей, сообщает «Советский спорт».

По данным Tansfermarkt, в среднем на матч сине-бело-голубых приходит 48 981 зрителей.

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Первое место занимает дортмундская «Боруссия» (76 906), второе — мюнхенская «Бавария» (74 000), третье — «Манчестер Юнайтед» (71 107).

Ранее сообщалось, что два игрока «Зенита» вошли в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы.