Хабиб Нурмагомедов может лишиться титула чемпиона UFC

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

«Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь», — заявил президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции.

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Массовая драка случилась после поединка, в котором Нурмагомедов одержал победу с помощью удушающего приема. По словам организаторов, российский боец первым спровоцировал потасовку. Три члена его команды были задержаны, но потом отпущены.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.

Ранее чемпион UFC объяснил плюсы инцидента после боя Хабиба и Конора.