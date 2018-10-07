Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прибыл на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе для участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует официальный твиттере промоушена.
«Чемпион здесь», — гласит запись под фотографией россиянина.
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Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
Ранее сообщалось, что «Анжи» поддержал Нурмагомедова перед боем с Макгрегором.
The champ is here .. #UFC229 pic.twitter.com/k6Vcx3aDv2— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.