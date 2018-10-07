Главный тренер «Реала» не намерен уходить в отставку
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от «Алавеса» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».
Наставник отметил разочарованность результатами команды, однако заявил, что не намерен уходить в отставку.
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«Мы разочарованы, так как хотели победить. Я ожидал большего от команды, хотя и не сомневаюсь, что игроки старались изо всех сил.
«Реал» переживает тяжелый момент. Ясно, что главный тренер является ответственным за такие результаты. Но я не думаю об отставке», — приводит слова специалиста Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» впервые в XXI веке не забил в четырех матчах подряд.