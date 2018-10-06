Роналду обвиняет «Реал» в инициировании дела об изнасиловании

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

По информации La Repubblica, отношения между португальцем и президентом «сливочных» Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.

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Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы «королевского клуба» к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против «Валенсии.

Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании.