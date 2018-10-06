Фигуристка Загитова установила новый мировой рекорд

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на международном турнире по фигурному катанию Japan Open в Сайтаме, сообщает ТАСС.

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе получила за произвольную программу 159,18 балла. По итогам этого выступления Загитова побила свой же предыдущий рекорд в 158,50 баллов, который был установлен девушкой на предсезонном турнире в Германии.

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На Japan Open 16-летняя фигуристка представляла команду Европы. На льду спортсменка исполнила два двойных акселя, тройной риттбергер, тройной флип, а также несколько каскадов (тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер, двойной тулуп + двойной риттбергер) под композицию «Кармен».

Ранее сообщалось, что Загитова победила на соревновании в немецком Оберсдорфе с огромным отрывом от преследовательниц, попутно установив три мировых рекорда.