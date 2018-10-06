СМИ: адвокаты Майорги хотят привлечь к «делу Роналду» еще одну «жертву»

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В деле по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги может появиться еще одна фигурантка, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, адвокаты Майорги намерены связаться с другой женщиной, якобы пострадавшей от подобного преступления со стороны португальца в 2005 году.

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Также адвокаты Майорги попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны португальца сделать публичное заявление.

В 2005 году Роналду был арестован по подозрению в изнасиловании француженки африканского происхождения в одном из отелей Лондона, однако избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик.

Ранее сообщалось, что интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Леонардо Ди Каприо.