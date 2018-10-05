ЦСКА подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Мали Н'Диайе

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Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с форвардом Лассаной Н'Диайе, сообщает «Советский спорт».

ПО информации официального сайта клуба, соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на пять лет, однако сыграть в официальных матчах за армейцев нападающий сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

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Два года назад в составе сборной Мали (U-17) форвард забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира. Сейчас он вызывается в главную национальную команду. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».

Ранее Никола Влашич прокомментировал возможность полноценного перехода в ЦСКА.