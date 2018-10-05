ЦСКА подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Мали Н'Диайе
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с форвардом Лассаной Н'Диайе, сообщает «Советский спорт».
ПО информации официального сайта клуба, соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на пять лет, однако сыграть в официальных матчах за армейцев нападающий сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.
Два года назад в составе сборной Мали (U-17) форвард забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира. Сейчас он вызывается в главную национальную команду. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».
Ранее Никола Влашич прокомментировал возможность полноценного перехода в ЦСКА.
Лассана Н'Диайе подписал 5-летний контракт с #ЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 октября 2018 г.
Лассана, ты дома! ����
Важно: сыграть в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.https://t.co/FBzgttrhYT pic.twitter.com/yQQOYgBB6X