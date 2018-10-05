Тренер «Челси» был удивлен опасными контратаками соперника

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу английского клуба над «Види» (1:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, передает «Советский спорт».

«Сегодня была очень сложная игра. В первом тайме у нас были возможности забить, которые мы не использовали. После перерыва нам пришлось еще труднее.

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У нас было множество голевых моментов, но при этом мы сами позволили сопернику создать два или три шанса у наших ворот. Нам необходимо действовать более надежно в обороне позади линии мяча, чтобы предотвращать контратаки.

«Види» очень организованно действует в защите. Они играют близко к своим воротам, но делают это уверенно. Честно сказать, я был удивлен тем, насколько они опасны в контратаках», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Ранее с минимальным счетом «Челси» обыграл «Види» в Лиге Европы.