Кокорин рассказал об эмоциях после забитого мяча в матче со «Славией»

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который стал автором единственного мяча сине-бело-голубых в матче против пражской «Славии», поделился впечатлениями от игры, сообщает «Советский спорт».

«Всех нас с победой! Хорошая игра, тяжелая игра. Когда выходил, подустали уже как мы, так и соперник. Много было хороших атак на наши ворота, хорошо, что вытерпели. Семак говорил о том, что нужно врываться в свободные зоны, постараться оживить игру, забить, что и получилось.

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Сложно ли было входить в игру? Не сложно. Со стороны показалось, что нужно помочь ребятам, расслабить игру, где-то подержать мяч, спокойно за счет контроля мяча и за счет хороших атак найти свой момент. До этого у меня был хороший шанс забить: Артем Дзюба скинул супер, но я как-то растерялся, ударил выше. Ну и в моменте с голом была хорошая атака.

Почему не эмоционально праздновал гол? Может быть, потому, что все силы отдал. Это была нереально тяжелая работа по реабилитации. Тяжелый труд, поэтому я просто счастлив выходить на поле, а еще и получается приносить пользу команде.

Когда буду готов играть весь матч? Сейчас во время пауза на матчи сборных у «Зенита» будет товарищеская игра, и там я должен сыграть», — сказал Кокорин в интервью клубному телевидению.

Хорошая, трудовая победа. Она далась непросто. Но просто и не бывает. Если кто-то считает, что у нас легкая группа, то я с этим не согласен», — заявил Семак.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.