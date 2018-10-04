«Ливерпуль» ни разу не попал в створ ворот в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

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Английский «Ливерпуль» установил антирекорд в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

В матче второго тура группового этапа турнира «Ливерпуль» встречался с «Наполи» в Италии и уступил со счетом 0:1. Подопечные Юргена Клоппа ни разу не смогли попасть в створ ворот.

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Последний раз такой результат английская команда показала в 2006 году. Тогда был проигран матч с «Бенфикой», примечательно то, что счет был таким же — 0:1.

При этом стоит отметить, что впервые с начала сезона-2018/19 «Ливерпуль» не смог забить ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что хавбека «Ливерпуля» госпитализировали после игры с «Наполи».