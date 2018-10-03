Цзю надеется на красивую победу Нурмагомедова над Макгрегором

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Легендарный боксер Константин Цзю поделился ожиданиями в преддверии поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на турнире UFC 229, передает «Чемпионат.com».

«Очень хочу, чтобы Хабиб победил и сделал это красиво. Я думаю, что в конце четвертого раунда он сможет победить за счет удушающего приема. Хабиб обладает молодостью, у него есть дополнительная мотивация

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отомстить за те слова, которые Конор высказывал.

Если наш боец подойдет к этому здраво, без лишних негативных эмоций, то он будет еще злее», — сказал Цзю.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь на 7 октября по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Макгрегор пообещал доказать свое величие в MMA.