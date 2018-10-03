Стало известно, кто заменит Акинфеева в воротах ЦСКА в матче с «Ромой»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ромы», передает ТАСС.

В матче 2-го тура ЛЧ против мадридского «Реала» (1:0) основный голкипер армейцев Игорь Акинфеев получил красную карточку, из-за которой пропустит как минимум один матч. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Думаю, в следующем матче с «Ромой» сыграет Илья Помазун. Мы поставим его в строй, скорее всего, играть будет он», — сказал Гончаренко.

Матч «Рома» — ЦСКА пройдет 23 октября в Риме.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА оправдал Акинфеева за удаление в матче с «Реалом».