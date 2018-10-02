Сборная России трогательно попрощалась с Акинфеевым

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Сборная России по футболу посвятила видеоролик завершившему карьеру в команде голкиперу Игорю Акинфееву, передает «Советский спорт».

В аккаунте национальной команды появилось видео, посвященное выступлениям вратаря за сборную.

«Нам будет очень не хватать Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за все», — гласит комментарий под роликом.

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32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. 1 октября он объявил о завершении международной карьеры.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему Акинфеев решил покинуть команду.