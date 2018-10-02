Сборная России трогательно попрощалась с Акинфеевым
Сборная России по футболу посвятила видеоролик завершившему карьеру в команде голкиперу Игорю Акинфееву, передает «Советский спорт».
В аккаунте национальной команды появилось видео, посвященное выступлениям вратаря за сборную.
«Нам будет очень не хватать Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за все», — гласит комментарий под роликом.
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32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. 1 октября он объявил о завершении международной карьеры.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему Акинфеев решил покинуть команду.
Нам будет очень не хватать Игоря Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за всё �� pic.twitter.com/KTLoLzf06P— Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.