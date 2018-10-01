Хабиб Нурмагомедов призвал не обращать внимания на «алкоголика» Макгрегора

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Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал словесные выпады Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что агрессия Макгрегора не оказывает на него никакого влияния.

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«Я умею контролировать эмоции. Он может говорить все, что хочет. Когда алкоголик что-то говорит, люди не обращают внимания. И я не обращаю внимания на его слова. Он хочет заставить меня нервничать, это часть его игры. Конечно, я немного зол, но нужно держать эмоции под контролем», — рассказал Нурмагомедов ESPN.

Поединок российского и ирландского спортсменов состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее Макгрегор пообещал сделать из Нурмагомедова «игрушечного болванчика».