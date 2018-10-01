Черчесов рад хорошему физическому состоянию Головина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоявшемся разговоре с полузащитником французского «Монако» Александром Головиным, который не так давно восстановился от травмы, сообщает «Советский спорт».
«Естественно, я с ним общался. Нас радует, что он выздоровел и играет в каждой игре. Одну игру он сыграл полностью, в двух других выходил на замену. Когда он приедет, мы еще больше информации будем иметь. Он в хорошем состоянии, это нас радует», — сказал Черчесов в интервью «РФС ТВ», которое опубликовано в официальном твиттер-аккаунте сборной России.
Головин был вызван в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Швеции и Турции 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи соответственно.
Ранее новость о завершении Акинфеевым карьеры прокомментировали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и экс-наставник сборной России Фабио Капелло.
Станислав Черчесов - о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd— Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.