Чемпион UFC назвал соперника «мразью и стукачом» за сотрудничество с USADA

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье подверг критике своего коллегу Джона Джонса за сотрудничество с Американским антидопинговым агентством (USADA), передает «Советский спорт».

«На самом деле, ты просто стукач! Ты думаешь, что ты единственный, кому предложили сделку? Нет, просто ты единственная мразь, которая согласилась стучать. Кого из парней, которые тренируются с тобой в одной команде, ты уже сдал USADA?», — написал Кормье в своем инстаграме.

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Джон Джонс дважды побеждал Кормье в поединках под эгидой UFC, однако второй бой был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы Джонса.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов высказал мнение по поводу USADA.