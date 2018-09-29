Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях русского миллиардера

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Финская фигуристка Киира Корпи поделилась подробностями ухаживаний со стороны российского миллиардера, передает «Советский спорт».

Спортсменка заявила, что в 2009 году была приглашена на российское телевидение, откуда после ее отвезли в загородный дом, где миллиардер признался, что съемки были лишь предлогом привезти ее в Россию.

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«Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — приводит слова финки HBL.

На тот момент фигуристке было 20 лет.

Она также призналась, что неназванный миллиардер подарил ей автомобиль стоимостью €300 тысяч.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина призвала российских спортсменов не ездить на соревнования в США.