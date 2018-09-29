Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях русского миллиардера
Финская фигуристка Киира Корпи поделилась подробностями ухаживаний со стороны российского миллиардера, передает «Советский спорт».
Спортсменка заявила, что в 2009 году была приглашена на российское телевидение, откуда после ее отвезли в загородный дом, где миллиардер признался, что съемки были лишь предлогом привезти ее в Россию.
«Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — приводит слова финки HBL.
На тот момент фигуристке было 20 лет.
Она также призналась, что неназванный миллиардер подарил ей автомобиль стоимостью €300 тысяч.
Ранее сообщалось, что Ирина Роднина призвала российских спортсменов не ездить на соревнования в США.