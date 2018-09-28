Президент «Урала» раскритиковал проект Федуна по реформированию российского футбола

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался относительно недавней инициативы владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по реформированию российского футбола, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Когда надо выживать, не нужно развивать! Я очень хорошо отношусь к Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует на периферии. У него самого все футболисты с периферии. А там, в глубинке, мы весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!» — эмоционально высказывается Иванов.

Ранее владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола.