Жена Кержакова подала на развод и будет судиться с ним из-за сына

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Жена бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что собирается развестись со своим мужем, сообщает «Советский спорт».

Как отметила Тюльпанова в инстаграме, она намерена при помощи суда добиться права воспитывать сына Артемия.

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Пара поженилась в 2015 году. В апреле 2017 года у них родился сын Артемий.

Ранее сообщалось, что игрок московского «Спартака» Денис Глушаков объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей после девяти лет совместной жизни. Сейчас стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество.