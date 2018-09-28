Жена Кержакова подала на развод и будет судиться с ним из-за сына
Жена бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что собирается развестись со своим мужем, сообщает «Советский спорт».
Как отметила Тюльпанова в инстаграме, она намерена при помощи суда добиться права воспитывать сына Артемия.
Пара поженилась в 2015 году. В апреле 2017 года у них родился сын Артемий.
Ранее сообщалось, что игрок московского «Спартака» Денис Глушаков объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей после девяти лет совместной жизни. Сейчас стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество.
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Пришло время расставить все точки над "I". Я даже пишу сейчас это и повторяю себе - не бойся))) Мой папа говорил мне,что я ничего не должна бояться,когда уверена в своей правоте. Что же,он был прав. Другое дело,что я просто испугалась давления,авторитетов,а так же продолжала верить в то,что человек,за которого я жизнь готова была отдать ,хочет мне добра. Да,это наивно и инфантильно,любовь не должна преобладать над здравомыслием,но это мой опыт и так случилось со мной. Я отдала этому человеку все,что он хотел,признала все,что он хотел и полетела туда,куда он хотел. Я не отрицала своей проблемы,и я сделала все,чтобы никогда не вернуться к подобному,но и произошло это исключительно потому,что я была глубоко несчастна в своей жизни ,рядом с этом человеком. В какой-то момент меня просто сломало и не было рядом того,кто протянул бы руку помощи,ну,на тот момент. Я не слушала свою семью,(которой он так же все это время не давал общаться с Темой (может они тоже все наркоманы?!��) ) , в какой-то момент я даже отвернулась от них,я была как-будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом очки спали - и я осталась одна - ненужная никому,кроме своей семьи,от которой я и так успела уже отказаться. И в том момент я поняла,что хватит быть этой половой тряпкой,хватит! Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним,иначе я просто больше никогда его не увижу,мы все знаем историю Кати,которая по этой причине уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребёнка увидеть. Плевать,если люди от меня отвернутся,плевать ,если я потеряю контакты и связи ,медийность и возможности, работу и карьерные перспективы. Я слишком долго ждала,веря его общениям,что все будет хорошо,когда я приеду. Читала эти комментарии,о том,что я не рядом с сыном ,и мое сердце просто рвало на части,тк люди не знали истинных причин. Но я так же знала,что осталось потерпеть совсем немного,и что я делаю это исключительно ради своего ребёнка. Теперь ,когда я знаю,что все обещания - пыль,я пойду до конца. Я развожусь ,я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы,я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с ⬇️