Экс-глава ФИФА прокомментировал выбор УЕФА
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отдать право на проведение чемпионата Европы — 2024 Германии, передает «Советский спорт».
Решение было принято исполкомом УЕФА 27 сентября. На проведение турнира также претендовала Турция.
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«Евро-2024 пройдет в Германии. Здорово, что УЕФА возвращается к своему первоначальному формату и не распределяет турнир (как в 2020 году) по всему континенту. Германия, как хозяйка, гарантирует проведение турнира на самом высоком инфраструктурном и логистическом уровне», — написал Блаттер в твиттере.