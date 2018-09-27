Российский боец MMA раскритиковал Макгрегора за «пропаганду алкоголя»

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко подверг критике ирландца Конора Макгрегора за скандальную выходку во время пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

В ходе мероприятия экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложил россиянину выпить виски, однако получил отказ и осушил стаканы с президентом промоушена Даной Уайтом.

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«Многие спрашивают, как я отношусь к рекламе виски на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Я отношусь к этому плохо. Любая пропаганда наркотиков и алкоголя ведет к вырождению. Ни для кого не секрет, что алкоголь — это самое лучшее оружие геноцида против целых народов. В нашей стране очень много бед из-за алкоголя. Очень много людей не доживают даже до пенсионного возраста», — сказал Шлеменко в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора.