Хавбека «Монако» Головина представили без лица

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Французское телевидение во время графического представления стартового состава «Монако» перед домашним матчем с «Анже» показало российского полузащитника Александра Головина без лица, сообщает ТАСС.

Над фамилией Головина в представлении располагалась абстрактная модель человека, что вызвало много шуток.

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Матч состоялся 25 сентября и закончился поражением «Монако» со счетом 0:1. Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ранее Головин получил самую высокую оценку после матча с «Анже».