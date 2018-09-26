Хавбека «Монако» Головина представили без лица
Французское телевидение во время графического представления стартового состава «Монако» перед домашним матчем с «Анже» показало российского полузащитника Александра Головина без лица, сообщает ТАСС.
Над фамилией Головина в представлении располагалась абстрактная модель человека, что вызвало много шуток.
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Матч состоялся 25 сентября и закончился поражением «Монако» со счетом 0:1. Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Ранее Головин получил самую высокую оценку после матча с «Анже».
Вот так французское телевидение представило Головина.— Матч ТВ (@MatchTV) 25 сентября 2018 г.
Дизайнер фанат серебряного серфера? pic.twitter.com/DhCZZKnUcj