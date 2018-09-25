Президент «Баварии» считает безответственным проведение Евро-24 в Турции

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Президент немецкой «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал предстоящее голосование за место проведения чемпионата Европы 2024 года, заявив, что турнир должен пройти не в Турции, а в Германии, сообщает «Советский спорт».

«Я убежден, что Германия получит право проведения чемпионата Европы в 2024 году, потому что было бы безответственно присуждать его Турции, учитывая ее нынешнее состояние. Конечно, я ничего не имею против этой страны в целом, но с ее экономическими проблемами я не могу представить, чтобы Германия уступила хоть в каком-то критерии», — цитирует немецкого функционера издание Sport1.de.

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Выборы страны-хозяйки Евро-2024 состоятся 27 сентября.

Ранее сообщалось, что президент «Баварии» возмущен работой французского «ПСЖ» на трансферном рынке.