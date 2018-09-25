Экс-тренер сборной России раскритиковал Месси и Роналду

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Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло раскритиковал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси за то, что они не приехали на церемонию вручения премий Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

«Это отсутствие уважения», — цитирует Капелло Mundo Deportivo.

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Специалист считает, что Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать.

Лучшим футболистом по версии ФИФА был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

Ранее в Хорватии заявили о конце эры Роналду и Месси.