Футболиста сборной Украины высмеяли после нелепого промаха в АПЛ
Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко мог принести своей команде победу над лондонским «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), однако с убойной позиции не попал по воротам, сообщает «Советский спорт».
После игры, которая завершилась со счетом — 0:0, одноклубники высмеяли Ярмоленко. Украинский футболист лично опубликовал в твиттере видео, на котором изображена квадратная голова человека, и надпись — «Ярма?» (Ярмоленко). Такое фото появилось на входе в раздевалку и над шкафчиком украинца.
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В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах АПЛ и забил два мяча.
Ранее Ярмоленко прокомментировал свой дубль в ворота «Эвертона».
�������� pic.twitter.com/rQQ3Rl57GM— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 24 сентября 2018 г.