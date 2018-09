Узбекский боксер спародировал Роналду

Узбекский боксер Шахрам Гиясов спародировал празднование Криштиану Роналду после победы над Хулио Лагуной, сообщает «Советский спорт».

Гиясовс победил Лагуну техническим нокаутом в пятом раунде. Для узбекского спортсмена этот поединок был пятым на профессиональном ринге. Бой прошел в андеркарте поединка Александра Поветкина и Энтони Джошуа, который россиянин проиграл нокаутом в седьмом раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Boxer Giyasov hilariously mimics Ronaldo's goal celebration after winning first fight on the Joshua-Povetkin undercard at Wembley https://t.co/hNTRIodDwq pic.twitter.com/wfoc0XSexY