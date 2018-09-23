Узбекский боксер спародировал Роналду

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Узбекский боксер Шахрам Гиясов спародировал празднование Криштиану Роналду после победы над Хулио Лагуной, сообщает «Советский спорт».

Гиясовс победил Лагуну техническим нокаутом в пятом раунде. Для узбекского спортсмена этот поединок был пятым на профессиональном ринге. Бой прошел в андеркарте поединка Александра Поветкина и Энтони Джошуа, который россиянин проиграл нокаутом в седьмом раунде.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.