СКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Николай Прохоркин и Виктор Тихонов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В следующем матче СКА примет новосибирскую «Сибирь», а «Локомотив» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 2:0 (0:0, 0:2, 0:0)

0:1 — Прохоркин (Белов, Барабанов) — 27:46;

0:2 — Тихонов (Кетов, Гавриков) — 35:39